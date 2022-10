Resident Evil 4 : comparatif en vidéo du Remake (2023) et du jeu original (2004)

Depuis que la presse a eu l'occasion de jouer à Resident Evil 4 Remake et que Capcom a balancé du gameplay de son jeu, l'euphorie est au maximum. Il faut dire que le rendu est assez incroyable, prouvant que certains remakes méritent clairement d'exister. Non seulement les équipes de Capcom ont réussi à proposer un jeu aux graphismes clairement next gen, mais s'est aussi permis de rallonger son jeu avec des séquences inédites. Rien que le début du jeu auquel on a joué nous a permis de constater qu'il y a de grandes différences notables. Des chemins plus longs, des pièces supplémentaires, une ambiance complètement différentes et cet aspect horrifique qu'il manquait au jeu d'origine, le travail abattu semble colossal. Histoire de mieux constater le travail fourni par les développeurs de Capcom, voici deux vidéos comparatives entre le jeu d'origine de 2004 et celui qui arrivera l'année prochaine en 2023.La sortie de Resident Evil 4 Remake est prévu pour le 24 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.