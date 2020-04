composées par Misao Senbongi et Shusaku Uchiyama réparties sur quatre disques, voilà qui risque bien de donner l'eau à la bouche de certains fans.



Deux finitions sont d'ailleurs proposées : la "Standard" avec les vinyles noirs et la "Limited Edition" avec les vinyles "or boueux". Toutes deux sont commercialisées au prix de 79,76 euros et peuvent être commandées sur le site de Laced Records pour une livraison fin juin 2020.

Opus culte de la saga et premier volet de ce que l'on appelle officieusement la "trilogie action" de Resident Evil, Resident Evil 4 aura marqué toute une époque. Afin de lui rendre hommage comme il se doit, Capcom s'associe avec Laced Records pour une édition en vinyles de sa prenante OST : 64 musiques