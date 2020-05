Resident Evil 4 : une nouvelle preuve que le remake est bel et bien en développement ?

Même si les insiders qui marquent Capcom à la culotte assurent que le remake de Resident Evil 4 est en développement, l'éditeur japonais n'a encore rien officialisé. Toutefois, sans le vouloir, il a peut-être laissé s'échapper un indice quant à l'existence du projet. En effet, lors d'une entrevue accordée au PlayStation Blog , les développeurs ont été interrogé sur l'une des nouveautés du jeu, à savoir le fait que le Nemesis puisse désormais infecter les autres zombies ; un détail qui n'a pas échappé aux puristes de la série.

"Cet ajout a été implanté pour différencier Nemesis de Tyran et pour le présenter comme un adversaire encore plus redoutable, ont expliqué les équipes. Nous nous sommes penchés sur des compétences alternatives qui pourraient fonctionner, au-delà de l’artillerie lourde dont il fait usage. Nous avons fini par lui octroyer cette compétence à cause de la présence des Ganados dans Resident Evil 4."



Ils ajoutent : "Les Ganados sont des ennemis humanoïdes qui voient le jour après avoir été infectés par le parasite Las Plagas, la souche originelle du NE-α. Lorsque Las Plagas devient actif, il jaillit par le cou de son hôte et a la forme d’un tentacule. NE-α a été créé pour imiter cette qualité parasitaire. Nous voulions que les ennemis infectés par le NE-α ressemblent aux Ganados infectés par Las Plagas afin que les fans voient comment Nemesis s’inscrit dans la continuité de la franchise Resident Evil."

Selon certains, si Capcom a voulu ajuster cette passerelle entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4, c'est la preuve qu'un remake est en chantier. Une déduction un peu rapide, c'est vrai, mais qui n'est pas si farfelue que ça non plus. Les derniers bruits de couloir suggèrent que Resident Evil 4 Remake ne sera pas disponible avant 2022, étant donné que Resident Evil 8 - qui n'a pas encore été annoncé - devrait sortir avant.