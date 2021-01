Resident Evil 4 Remake : Capcom aurait rebooté le développement suite à des désaccords

Alors que l'existence d'un remake de Resident Evil 4 n'a toujours pas été confirmé de la part de Capcom (même si le leak de documents internes en novembre 2020 ne laisse place à aucun doute), le site VideoGamesChronicle continue de faire fuiter des informations quant au développement du jeu en interne. Selon des sources proches du dossier, Capcom aurait décidé de retirer le projet des mains de M-Two après un désaccord sur la nature de ce remake. Il est en effet reprocher au studio basé à Osaka de trop vouloir coller à l'oeuvre originale, alors que Capcom souhaiterait une relecture plus profonde du jeu, avec des changements dans le scénario mais également le gameplay.



Si le studio M-Two a toujours été proche de Capcom (on rappelle qu'il a été fondé par Tatsuya Minami, l'un des anciens boss de PlatinumGames), les mauvais retours sur le remake de Resident Evil 3 sorti en avril 2020 a visiblement augmenté la défiance de Capcom envers leur partenaire, au point donc de leur retirer le projet. Toujours selon VGC, c'est donc un studio interne, nom de code Division 1, qui a repris le flambeau, nécessitant par la même occasion un reboot partiel du développement. Ce dernier aurait démarré en 2018 selon les rumeurs et il se dit également que la sortie n'est pas attendue avant 2023. Ce qui laisse supposer que ce Resident Evil 4 Remake a de grandes chances pour ne pas être un titre cross-gen.