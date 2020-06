Resident Evil 4 Remake : Shinji Mikami, le créateur de la série, donne son avis

Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, n'a pas pour habitude de s'exprimer régulièrement dans les médias, ce qui explique la longueur de son récent entretien avec nos confrères d' IGN . Naturellement, ces derniers ont sauté sur l'occasion pour l'interroger sur les remakes dont la licence fait actuellement l'objet. Manifestement, le bonhomme semble apprécier le travail réalisé par les développeurs de Capcom."J'ai vu une vidéo de Resident Evil 2, et le jeu m'a semblé très bon, a-t-il confié. Je pense qu'ils vont continuer à faire des remakes, étant donné qu'ils se vendent bien." Concernant un éventuel remake de Resident Evil 4, Mikami-san n'y voit aucune objection. "Tant que ça se passe bien, ça ne me pose aucun souci", a-t-il affirmé. La réponse peut faire sourire, car elle donne l'impression qu'il n'est au courant de rien. Or, selon les dernières rumeurs, Shinji Mikami aurait bel et bien validé le projet tout en refusant le poste que lui aurait proposé M-Two.On rappelle qu'il est actuellement à l'oeuvre sur GhostWire : Tokyo avec son studio Tango Gameworks (The Evil Within, The Evil Within 2) qu'il a fondé en 2010.