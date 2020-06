Resident Evil 4 Remake : des changements au niveau du gameplay et du scénario ? Nouvelles rumeurs

(3/3) can toss out there as an example is, have you ever thought about what Dr. Salvador's deal in RE4 was? No? Well, prepare to be intrigued. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 24 juin 2020

(2/2) as a whole, making it play just like RE2 & RE3 Remake or even like the original wouldn't achieve what the original RE4 accomplished. That's all I'm going to say for now, be ready to sit on this one for like a year until reveal. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 24 juin 2020

Si l'officialisation de Resident Evil Village est encore toute fraîche, Resident Evil 4 serait d'ores et déjà en développement chez Capcom. C'est en tout cas ce qu'assurent un certain nombre d'insiders, dont l'incontournable AestheticGamer qui, d'ailleurs, s'est une nouvelle fois exprimé sur le sujet via Twitter. En effet, même s'il estime que le jeu a fuité beaucoup trop tôt, il a tenu à répondre à deux twittos désireux d'obtenir quelques précisions sur le projet.Tout d'abord, cette relecture de Resident Evil 4 devrait permettre d'en apprendre davantage sur l'Homme à la Tronçonneuse (ou Dr Salvador), l'un des ennemis emblématiques du jeu. "Oui, l'histoire est un élément que les développeurs souhaitent étoffer par rapport à la version originale" assure-t-il. La possibilité d'incarner Sherryl dans l'orphelinat fut une jolie surprise de Resident Evil 2 Remake, et on peut donc imaginer que Capcom planche sur le même genre de nouveauté scénaristique.Toujours d'après AestheticGamer, remodeler le gameplay fait également partie des priorités des équipes. "Quand Resident Evil 4 est sorti, il a non seulement révolutionné la série, mais également le paysage vidéoludique, indique-t-il. Du coup, s'il devait se jouer de la même manière que les remakes de Resident Evil 2 & 3, ou tout simplement le Resident Evil 4 originel, on ne retrouverait pas l'impact que le jeu a eu à l'époque."Soucieux de ne pas trop en dire, celui qui se fait également appeler Dusk Golem garantit qu'il est au courant de pas mal de choses sur Resident Evil 4 Remake, mais qu'elles méritent d'être montrées et non d'être révélées sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle il s'est engagé à garder le silence pendant un moment, sans oublier de souligner que le jeu devrait être annoncé d'ici au moins un an. En attendant, on aura le temps de découvrir Resident Evil Village qui sortira en 2021 sur Xbox Series X, PC et PS5.