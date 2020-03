Resident Evil 3 : un nouveau trailer consacré à Jill Valentine, une petite suprise pour le multi

Resident Evil 3 refait surface à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Capcom. D'une durée de 3 minutes, elle se focalise essentiellement sur Jill Valentine, l'héroïne du jeu qui aura fort à faire pour échapper au chaos rongeant la ville de Raccoon City. Histoire de donner un peu plus d'épaisseur à Resident Evil Resistance - qui est loin d'envoyer du rêve , soyons clairs - l'éditeur japonais annonce que l'on pourra également incarner Jill dans les parties à plusieurs. Pour l'instant, on ignore quelles seront ses compétences spéciales.Attendu pour le 3 avril prochain sur Xbox One, PC et PS4, la version physique de Resident Evil 3 devrait être impactée par l'épidémie de coronavirus , comme l'a annoncé récemment Capcom.