Resident Evil 3 : la sortie de la version physique pourrait être impactée par le coronavirus

Mise à jour du 26 Mars pour #RE3

La nouvelle ne surprendra personne, mais Capcom France fait savoir par le biais de Twitter que la version physique de Resident Evil 3 est susceptible d'être impactée par le coronavirus. "Bien que la date mondiale reste le 3 avril 2020 [sur Xbox One, PS4 et PC, ndlr], certains marchés européens pourraient connaître des décalages de livraison ou de disponibilité du jeu, peut-on lire. Veuillez vous adresser à vos revendeurs locaux pour obtenir de plus amples informations sur les commandes individuelles et la disponibilité des versions physiques de Resident Evil 3." Bien évidemment, les éditions digitales ne sont pas concernées par ce contretemps.Pour mémoire, Final Fantasy VII Remake doit lui aussi composer avec le coronavirus. "Avec les changements imprévisibles dans le paysage de la distribution qui peuvent varier d'un territoire à l'autre, il est fort probable que certains parmi vous ne puissent pas acheter le jeu day one, a expliqué Square Enix il y a quelques jours. Nous souhaitons vous tenir informés jusqu'à la sortie de Final Fantasy VII Remake. D'ailleurs, nous posterons un nouveau tweet ce vendredi 20 mars afin de vous donner des nouvelles."Bref, le confinement risque d'être un peu plus pénible pour certains.