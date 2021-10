Resident Evil 7 : ça y est, la barre des 10 millions de copies vendues a été franchie

Ça y est, c'est fait, les ventes de Resident Evil VII viennent de franchir la barre symbolique des 10 millions de copies vendues à travers le monde. On sait que le jeu horrifique de Capcom allait le faire, mais on ne savait pas encore, puisque l'éditeur avait annoncé les 9 millions de ventes en mai dernier. Il aura donc fallu 5 mois supplémentaire pour générer un million de plus, ce qui signifie qu'il devient l'épisode Resident Evil le plus populaire aujourd'hui. Bien sûr, ces chiffres réunissent les ventes effectuées sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles il est sorti, qu'il s'agisse du physique ou du démat', mais cela signifie que la licence sait perdurer dans le temps et surtout se remettre en question pour rester une valeur sûre du survival horror. Reste à savoir si Resident Evil VIII va réussir à faire mieux, sachant que l'effet de surprise de la vue FPS n'y était plus, mais que le jeu cumule déjà près de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Bref, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, et bien entendu, on vous tiendra informé.