Xbox Game Pass : voici tous les nouveaux jeux à venir, il y en a pour tout le monde

Battletoads (Xbox One / PC) - 20 août

(Xbox One / PC) - 20 août Crossing Souls (PC) - 20 août

(PC) - 20 août Darksiders Genesis (PC) - 20 août

(PC) - 20 août Don't Starve : Giant Edition (Xbox One / PC) - 20 août

(Xbox One / PC) - 20 août New Super Lucky's Tale (Xbox One / PC) - 21 août

(Xbox One / PC) - 21 août Hypnospace Outlaw (Xbox One / PC) - 27 août

(Xbox One / PC) - 27 août Tell Me Why : Chapitre 1 (Xbox One / PC) - 27 août

(Xbox One / PC) - 27 août Double Kick Heroes (Xbox One / PC) - 28 août

(Xbox One / PC) - 28 août Wasteland 3 (Xbox One / PC) - 28 août

(Xbox One / PC) - 28 août Crusader Kings 3 (PC) - 1er septembre

(PC) - 1er septembre Resident Evil VII (Xbox One / PC) - 3 septembre





Au passage, voici également la liste des softs sur le départ. Car toutes les bonnes choses ont une fin, hélas :



Creature in the Well (Xbox One & PC) - 31 août

Giana Sisters : Twisted Dreams (Xbox One) - 31 août

Metal Gear Solid 2 & 3 HD (Xbox One) - 31 août

Metro : Last Light (Xbox One) - 31 août

The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One) - 31 août

NBA 2K20 (Xbox One) - 1er septembre

Red Dead Redemption II (Xbox One) - 7 septembre



Si Microsoft dispose bien d'une arme, c'est son Xbox Game Pass à l'appétit insatiable qui ne cesse d'étoffer son catalogue semaine après semaine. Les abonnés du service seront donc ravis d'apprendre que le géant américain vient tout juste de lever le voile sur la fournée de titres à venir, et il y a de quoi faire : de l'horreur de Resident Evil 7 ( désormais l'épisode le plus vendu de la saga ) à l'action beat them all 2D de Battletoads (même pas encore sorti et dont voici vingt-cinq minutes de gameplay ) en passant par la nouvelle aventure narrative Tell Me Why signée Dontnod, il y a de quoi faire et pour tous les goûts. Sans plus attendre, découvrez la nouvelle sélection ainsi que leur date d'arrivée dans le Xbox Game Pass, sans oublier la plateforme concernée.