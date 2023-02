Xbox : une nouvelle manette édition "Stellar Shift", le coloris est crépusculaire

Microsoft enchaîne les annonces de nouveaux coloris de manettes Xbox, puisque quelques jours après nous avoir révélé le Deep Pink Controller, voilà qu'on apprend l'arrivée d'une édition spéciale "Stellar Shift". Elle s'inscrit directement dans la famille "Shift" qui s'était déjà illustrée avec le modèle Aqua Shift et Lunar Shift. Comme d'habitude, il s'agit d'une teinte travaillée qui oscille entre le bleu et le violet, avec des références à l'espace et ses profondeurs inexplorées. On peut d'ailleurs observer des reflets sur la manette selon l'angle de vue, tandis que les poignées proposent un revêtement caoutchouté violet qui laissent apparaître un motif tourbillonnant. Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques, à savoir les grips texturés sur les gâchettes, les bumpers et le boîtier arrière. Et comme d'habitude, la manette est compatible avec les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, mais aussi PC, les appareils mobiles qui disposent du Bluetooth.