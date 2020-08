Battletoads : 25 min de gameplay musclé en compagnie des développeurs

Tirée d'une franchise mythique et particulièrement vieille, le prochain Battletoads risque bien d'attirer les aficionados de beat them all old-school, eux qui ont dû se réjouir il y a déjà peu de temps de l'excellent Street of Rage 4 : histoire d'inaugurer sa sortie imminente dans le commerce sur Xbox One et PC, les développeurs de Rare, qui façonnent le jeu avec Dlala Studios, nous offrent ici une longue présentation de vingt-cinq minutes en leur compagnie. L'occasion d'admirer le style graphique réussi et l'action pêchue de BTA en 2D clinquant qu'il nous tarde d'essayer : bonne nouvelle, son arrivée est programmée demain 20 août sur les plateformes précédemment mentionnée.