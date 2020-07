Battletoads : un trailer qui date le jeu sur Xbox One et PC, il sortira le mois prochain

Dlala Studios)

Le tweet lâché par Rare il y a quelques heures n'était donc pas innocent. En effet, le studio britannique (impliqué dans le développement aux côtés deet Microsoft annoncent que Battletoads sortira le 20 août prochain sur Xbox One et PC, sachant que le jeu figurera également dans le catalogue du Xbox Game Pass. D'ailleurs, on nous avertit qu'il est possible de le pré-télécharger dès maintenant, au cas où on ne disposerait pas d'une connexion solide."Le sens de l’humour irrévérencieux de Battletoads rend hommage aux dessins animés de la fin des années 90, aux personnages qui eux-mêmes comprenaient qu’ils se trouvaient dans un dessin animé, est-il mentionné sur le Xbox Wire . L’animation à la main des mouvements de nos héros retranscrit parfaitement les attaques pendant lesquelles leurs membres se transforment. Mais un dessin animé n’en est pas un sans gags, c’est pour cette raison que l’histoire folle du titre, écrite par des scénaristes ayant reçu plusieurs prix, prend vie dans un grand nombre de scènes animées, doublées par des comédiens professionnels."Côté gameplay, il va falloir patienter un peu avant d'en apprendre davantage, les développeur ayant visiblement décidé de prendre leur temps. Un aperçu des produits dérivés et des cadeaux à gagner est également prévu.