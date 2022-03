Xbox : de nouvelles manettes pour le Printemps, elles sont pleines de charme

Lavender Swirl : bonté envoûtante, tourbillonnante et psychédélique.

Cotton Candy Blue : sensation sucrée inspirée des friandises les plus tendres de l'enfance.

Pink Lemonade : design glacial et rafraîchissant pour égayer toute session de jeu.

Purple Camo : le violet pastel rencontre le camouflage rugueux.

Pastel Dream : des fondus apaisants qui transforment le stress en une douce symphonie de prouesses de jeu.

C'est le printemps et l'arrivée des nouveaux bourgeons a donné des idées à Microsoft, qui annonce de nouvelles manettes pour la Xbox family. Il s'agit de la collection "Printemps 2022", officiellement présentée sur le site officiel du constructeur américain . Et qui dit printemps, dit forcément couleurs vives et ensoleillées, pas étonnant de voir que le choix s'est porté sur une palette de tons pastels. Pour mettre en oeuvre ces nouveaux pad, l'équipe de design chez Microsoft s'est associée avec 3 autres sociétés, PowerA, OtterBox et 8BitDo, pour être à la fois original et innovant. Premier constat, chaque manette de cette collection "Printemps 2022" est filaire avec un câble de 3 mètres, ce qui est assez confortable. Autre particularité, la présence d'une molette pour régler le son de son casque-micro dès lors que ce dernier est branché sur le port jack de la manette. Il y a 5 coloris différents qui sont proposés, certains étant un dégradé de couleur, d'autres misant sur un seul et même coloris, tandis que d'autres sont habillés d'un motif camouflage ou nuage. Le tarif affiché est de 37,99$ aux Etats-Unis. En France, ces manettes ne sont pas encore annoncées.

Mais ce n'est pas tout, Microsoft en profite pour mettre en avant une coque de protection signée OtterBox, déjà connu aux Etats-Unis pour ses revêtements protecteurs pour smartphones et autre appareils électroniques. L'idée avec cette protection en silicone, c'est de protéger sa manette bien sûr, mais aussi lui assurer un meilleur grip via des poignées renforcées en caoutchouc qu'il est possible de retirer à tout moment. Mais il y a aussi une volonté de design avec cette coque qui confère un look vraiment agressif aux manettes Xbox. C'est d'une paire trois coup en vrai. En revanche, ce qui pique, c'est le prix plus élevé que la manette elle-même, puisqu'il va falloir débourser 39,99$...