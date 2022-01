Xbox One : voici la liste des jeux gratuits de Février 2022, il y a des vieilleries de près de 10 ans

Après Sony Interactive Entertainment qui a pris de l'avance en révélant la liste des jeux gratuits du mois de février 2022, c'est désormais au tour de Microsoft de nous faire la liste des titres qui seront compris dans le programme Games with Gold. Comme d'habitude, 4 jeux ont été méticuleusement sélectionnés et comme à l'accoutumée, c'est le Major Nelson qui nous les présente dans cette vidéo. Il y en a pour tous les goûts, mais l'absence de véritables AAA risquent de décevoir certains utilisateurs qui vont néanmoins pouvoir découvrir de vieux titres tels que Les Chevaliers de Baphomet 5 : La Malédiction du Serpent, un classique du point & click. Sorti plus récemment, Aerial_Knight’s Never Yield est un jeu d'action et de plateforme qui se joue en scrolling horizontal, comme les jeux des années 80 et 90, mais avec une réalisation en 3D assez moderne. Ce qui l'est moins, c'est Band of Bugs, un jeu de stratégie au tour par tour avec des insectes sorti sur Xbox 360 et qui a quelques heures de vol côté graphismes. Enfin, les amateurs d'action à la Tomb Raider pourront se lancer dans Hydrophobia. On va pas se mentir, y a rien qui fait vriment rêver...



Games with Gold : Février 2022





- Les Chevaliers de Baphomet 5 : La Malédiction du Serpent (29,99 €) : Disponible du 1er au 28 février

- Aerial_Knight’s Never Yield (11,99 €) : Disponible du 16 février au 15 mars

- Hydrophobia (8,99 €) : Disponible du 1er au 15 février

- Band of Bugs (9,49 €) : Disponible du 16 au 28 février