Xbox : Microsoft lance la manette Deep Pink et sa robe rose percutante

On le sait, les couleurs et les éditions collectors des manettes, quel que soit le constructeur, c'est quelque chose qui plaît au public. Comme pour chaque génération de machines, Microsoft propose son lot de coloris divers et variés et aujourd'hui, c'est la manette Deep Pink qui est mise à l'honneur. Il est vrai qu'en jetant un oeil au controller, on constate que le rose est assez percutant, avec un contraste fort qui confère au rose une belle dynamique. Pas de nuance en revanche, le même coloris est appliquée partout sur la manette sur la façade, tandis que l'arrière de l'accessoire affiche un joli blanc ivoire. Pour le reste, c'est la même chose et sachez que cette Xbox Deep Pink Controller est déjà en vente pour 59,99€.