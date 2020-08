Resident Evil 7 : le jeu bat Resident Evil 5 et devient le volet le mieux vendu de la saga !

Récemment, Capcom a mis à jour les chiffres de ventes de ses différents jeux : l'occasion d'admirer l'écrasante progression de Monster Hunter World ou le joli succès de Devil May Cry 5 . Du côté de Resident Evil, les choses ont également bougé puisque l'on apprend que Resident Evil 7 vient de se couronner roi commercial de la saga avec pas moins de 7,9 millions de ventes ! C'est donc officiellement plus que Resident Evil 5, publié en 2008, et ses 7,7 millions de preneurs. D'ailleurs, l'aventure horrifique en vue à la première personne - qui a quelque peu chamboulé les codes de la saga, rappelons-le - est désormais la deuxième plus grosse vente de l'histoire de Capcom tout court. Balaise.Pour la médaille de bronze au sein de la franchise Resident Evil, on retrouve le sixième chapitre, dont l'accueil fut pourtant mitigé en 2012, avec 7,6 millions de ventes. Celui-ci est d'ailleurs talonné de près par le remake grandiose Resident Evil 2 qui, en deux et demi de temps, s'est écoulé à tout de même 7,2 milions d'unités.Désormais, il ne reste plus qu'à voir si Resident Evil Village saura prendre la couronne, lui qui est prévu en 2021 sur machines next-gen.