Devil May Cry 5 : bientôt les 4 millions de ventes, le diable pleure de joie

Après un passage par la case reboot en 2013, Capcom aura finalement décidé de ressusciter son illustre saga Devil May Cry avec un cinquième opus, onze ans après son prédécesseur. Fort d'un gameplay extravagant, d'une technique de premier ordre et de fan service en veux-tu en voilà, le beat them all fut une réussite critique incontestable. Un an et demi plus tard, l'heure est venue de faire les comptes : bonne nouvelle, Devil May Cry 5 est assurément l'épisode le plus vendu de toute la série.Pour ainsi dire, la firme d'Osaka annonce avoir distribué pas moins de 3,7 millions d'exemplaires à travers le monde : c'est 200 000 de plus par rapport à la dernière update que nous vous avions relayé en mai dernier . Des chiffres sacrément encourageants qui laissent penser que le soft pourrait éventuellement dépasser la barre symbolique des quatre millions d'ici 2021.À titre de comparaison, Devil May Cry 4 a trouvé 3 millions de preneurs (en douze ans) tandis que sa Special Edition, survenue en 2014, en a dégotté 1,5 million, ce qui fait donc 4,5 millions de ventes cumulées. Les regards se tournent donc vers une Special Edition de Devil May Cry 5, ou tout du moins un simple portage sur PS5 et Xbox Series X, qui pourrait bien être dans les tuyaux à en croire les dires d'un insider réputé. Suspense...