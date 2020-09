Devil May Cry 5 Special Edition : Vergil offre quelques secondes de gameplay en provenance du TGS 2020

Ce dimanche au Tokyo Game Show 2020, Capcom tenait un show consacré à quelques-uns de ses prochains jeux phares : dans le tas, il y avait Devil May Cry 5 Special Edition mais, contrairement à ce que l'on espérait, le réalisateur Hideaki Itsuno et le producteur exécutif Matt Walker n'ont pas annoncé grand-chose de neuf. À vrai dire, ils ont même répété la plupart des informations déjà dévoilées lors du showcase PS5 Histoire de conclure leur présentation sur une note majestueuse, les développeurs ont finalement lâché du gameplay de Vergil, nouveau personnage jouable de cette ultime version : en revanche, il ne s'agit que d'une séquence de... dix-huit secondes. C'est peu, mais il va falloir faire avec.On rappelle que sans cela, Devil May Cry 5 Special Edition proposera du ray-tracing (décrit d'ailleurs dans cette vidéo ), le mode Légendaire Chevalier Sombre, le mode Turbo et un mode pouvant aller jusqu'à 120 FPS. Vergil, quant à lui, sera également proposé sur PC, PS4 et Xbox One plus tard sous la forme d'un DLC payant.