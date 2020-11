Devil May Cry 5 Special Edition : un trailer de lancement aussi explosif que complet

Sorti début 2019, Devil May Cry 5 aura réussi à remettre la saga sur les rails, onze ans après le dernier épisode canonique. À vrai dire, on peut même affirmer sans mal que Capcom a bien joué son coup : alors que le titre s'approche des quatre millions de ventes, la firme d'Osaka surenchérit avec une Special Edition fortement alléchante. Vergil jouable, deux nouveaux modes de jeu, un framerate jusqu'à 120FPS, un mode 4K/Ray Tracing... Cette mouture next-gen s'annonce prometteuse et, bonne nouvelle, celle-ci se rend aujourd'hui disponible sur Xbox Series X. Notons que le titre arrivera également sur PS5 dès le jour de sa sortie, le 19 novembre prochain. Et histoire d'éveiller votre motivation, voici un trailer de lancement sacrément complet. Bon appétit.