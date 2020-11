Devil May Cry 5 Special Edition : tout le début du jeu avec Vergil, il n'est pas là pour plaisanter

La sortie de Devil May Cry 5 Special Edition est désormais imminente : le jeu débarquera demain sur Xbox Series X et quelques jours plus tard, le 19, sur PlayStation 5. Il est donc dans la logique de Capcom d'accentuer sérieusement sa campagne marketing : la firme a notamment laissé IGN s'approcher du jeu, le site ayant alors streamé ses quatre premiers niveaux. Évidemment, c'est dans la peau de Vergil, figure de proue du soft, que le début de l'aventure est alors montré : l'occasion de constater les capacités toujours aussi tranchantes du fils de Sparda.De plus, la vidéo s'attarde également sur deux autres modes inédits : le Turbo, accélérant la vitesse de jeu de 20%, et le Lédendaire Chevalier Sombre, augmentant considérablement le nombre d'ennemis dans les niveaux. Bref, il y a largement de quoi faire.