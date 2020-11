Devil May Cry 5 Special Edition : un nouveau trailer ébouriffant pour Vergil

En attendant un Resident Evil Village qui se fait de plus en plus désirer, Capcom viendra mordre la next-gen très prochainement avec Devil May Cry 5 Special Edition : au programme, un mode Turbo accélérant la vitesse de jeu de 20%, le mode Légendaire Chevalier Sombre décuplant la quantité d'ennemis, du ray-tracing, un autre mode à 120FPS et, surtout, le personnage de Vergil entièrement jouable.Si l'on avait droit hier à une foule de vidéos de gameplay le concernant, Capcom diffuse aujourd'hui un tout nouveau trailer le mettant, une nouvelle fois, sous le feu des projecteurs : en l'occurrence, il s'agit d'une collaboration avec HYDE, le chanteur à qui l'on doit le thème de Vergil, dans un style particulièrement aiguisé.On rappelle que Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible au téléchargement le 10 novembre sur Xbox Series X/S et le 19 sur PS5 : la version boîte, quant à elle, arrivera le 3 décembre 2020.