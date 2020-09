Devil May Cry 5 Special Edition : le ray tracing détaillé en vidéo, des reflets à faire pleurer de diable

Annoncé hier soir en grande pompe, Devil May Cry 5 Special Edition s'imposera une ultime version de l'excellent beat them all sorti en 2019. Au programme, de nouveaux modes de jeu, Vergil en tant que personnage jouable et un upgrade graphique grâce au ray tracing sur PS5 : toutefois, celui-ci sera disponible plus tard sur Xbox Series X par le biais d'une mise à jour, rendant alors la feature temporairement exclusive à la console de Sony.Si l'on vous donne t ous les détails de cette mouture next-gen à cette adresse , Capcom a tout de même souhaité nous en dire plus sur ce fameux ray tracing par le biais d'une vidéo commentée par Matt Walker, producteur du jeu. L'occasion d'admirer la plastique du soft, toujours opérée sous la houlette du RE Engine, et qui permettra pour l'occasion de refléter la lumière en temps réel pour des environnements toujours plus réalistes.Devil May Cry 5 Special Edition sera disponible au téléchargement dès le lancement de la Xbox Series X, le 10 novembre, et dès celui de la PS5, le 19 novembre.