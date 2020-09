Devil May Cry 5 Special Edition : Vergil jouable, modes de jeu, ray tracing, trailer sur PS5, on fait le point

Bury the Light", composé par Casey Edwards (auteur du hit "Devil Trigger") et chanté par Victor Borba. Bon visionnage !





C'est désormais une tradition dans la saga et ce n'est certainement pas son cinquième épisode qui allait y échapper : Capcom vient tout juste d'officialiser Devil May Cry 5 Special Edition lors du show dédié à la PS5 avec un trailer pour le moins... énergique. On s'y attendait un poil et nous voici donc avec une tonne d'informations surOn fait le point.Ce n'est pas vraiment une surprise - c'est même, à vrai dire, tout ce que l'on en attendait - mais le frère iconique de Dante, dont la spécialité reste son katana Yamato et un système d'esquive épileptique, pourra enfin être abordé comme il se doit. On y retrouvera de nombreuses attaques légendaires et sa jauge de concentration ainsi que quelques capacités inédites, comme la possibilité de se transformer en V grâce à son fameux sabre permettant de séparer l'homme du démon.Un véritable challenge qui exigera maitrise et sang froid. Sans surprise.Le second mode est plus une option à proprement parler :(comme si le jeu d'origine en manquait, tiens). Dans ses nombreux essais, Capcom avoue avoir testé les 30% d'accélération pour finalement revenir à la configuration précédente dans un souci de lecture et de compréhension de l'action.Côté technique,pour une réalisation de premier ordre grâce à RE Engine. Toutefois,, ce qui risque bien de régler l'un des principaux soucis de la version originale sur PS4. Toujours dans l'optique de profiter des features de la prochaine machine de Sony,Enfin, dernière nouvelle et pas des moindres :Le prix de 4,99 euros nous est communiqué, tout comme cette Special Edition affichée à 39,99 euros et qui, on le rappelle, sera disponible en dématérialisé le 10 novembre au lancement de la Xbox Series X/S puis le 19 novembre pour celui de la PlayStation 5. Les versions physiques seront détaillées par la suite par Capcom.Sur ce, nous vous conseillons de jeter un œil à la bande-annonce ci-dessous, révélant au passage le thème musical de Vergil "