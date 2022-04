Devil May Cry 5 : Capcom fait le point sur les ventes du jeu, une barre symbolique a été franchie

En février dernier, on apprenait qu'au 31 décembre 2021, Devil May Cry 5 totalisait 4,8 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Aujourd'hui, Capcom se fend d'un tweet pour annoncer que le titre compte désormais plus de 5 millions de jeux commercialisés, sans préciser si cette statistique inclut les ventes de Devil May Cry 5 : Special Edition. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que ce dernier est sorti à la fin de l'année dernière sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, et qu'en plus d'offrir du contenu supplémentaire, de la 4K et du ray tracing, il permet surtout d'incarner Vergil. Bien évidemment, ce bonus a été proposé un mois plus tard aux possesseurs de la version standard qui, elle, est sortie le 8 mars 2019 sur Xbox One, PC et PS4.







En attendant un éventuel Devil May Cry 6 que les fans appellent de tous leurs voeux, Devil May Cry 5 est à ce jour l'épisode le plus vendu de la série, devant Devil May Cry 4 et le reboot DMC Devil May Cry de Ninja Theory.