Devil May Cry 5 : Vergil enfin disponible comme perso jouable sur PS4, Xbox One et PC

Il aura donc fallu attendre un bon mois après la sortie de la Special Edition de Devil May Cry 5 pour que Vergil puisse faire ses premiers pas en tant que personnage jouable sur PC, PS4 et Xbox One. Forcément attendu compte-tenu de son passif et de son pedrigree, l'homme mystérieux de la saga DMC se monnaye contre la somme de 4,99€. Un prix relativement classique qui permet évidemment de profiter de l'ensemble de ses attaques spéciales, sachant que de base, il n'est pas prévu dans le scénar' de base, puisqu'il en est l'intrigue finale. Mais qu'importe la cohérence, Capcom est là pour contenter la communauté et permettre de gonfler la durée de vie du jeu avec un quatrième protagoniste jouable. Il bénéficie d'ailleurs de sa bande annonce officielle qu'on vous partage ci-après.