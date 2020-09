Devil May Cry 5 : voici un mod complètement improbable pour jouer avec... Rayman

Depuis sa sortie au début de l'année 2019, Devil May Cry 5 a connu un nombre incalculable de mods plus ou moins loufoques sur PC. Dans la catégorie des ajouts sacrément utiles, on compte le personnage jouable de Vergil (certains n'ont pas attendu la Special Edition tout juste annoncée ), de la coopération et même un mode multijoueur en PvP ! Il y a des petits génies parmi nous, soyez en sûrs. D'ailleurs, certains d'entre eux s'amusent à rajouter des skins improbables, à l'image de... Rayman.La mascotte d'Ubisoft s'invite donc dans Devil May Cry 5 par le biais d'un mod téléchargeable à cette adresse : plus précisément, il s'agit du modèle 3D du mythique Rayman 3 Hoodlum Havoc, sorti en 2003, remplaçant alors totalement Nero. Pour le coup, il faut bien avouer que les gigantesques mains de notre vedette s'adaptent plutôt bien à l'utilisation du Devil Breaker, la fameuse prothèse robotique du descendant de Sparda... Allez, après tout, pourquoi pas.