Devil May Cry 5 Special Edition : tranchant et impitoyable, Vergil se dévoile dans un tas de vidéos de gameplay

Depuis son annonce en septembre dernier, Devil May Cry 5 Special Edition s'est fait particulièrement discret. En dehors de la petite présentation du ray tracing, Vergil, le frère jumeau de Dante qui sera ici proposé en tant que personnage jouable, est resté tapis dans l'ombre. À l'approche du lancement, le temps change et Capcom a donné la permission à plusieurs médias anglophones et japonais de présenter du gameplay en bonne et due forme.Ce n'est pas la première fois qu'il est possible de contrôler Vergil puisque les Special Edition du troisième et quatrième épisode proposaient déjà une telle fonctionnalité : à nouveau, notre antagoniste préféré pourra s'équiper de son katana Yamato, des gantelets Beowulf et de la mythique Force Edge, ici présentée sous une nouvelle forme et un nouveau nom, l'Astral Edge. À distance, le fils de Sparda usera une nouvelle fois de ses Summoned Swords (ici rebaptisées Astral Swords) et s'appuiera de son style unique, basé sur la téléportation, pour un gameplay d'une rapidité et d'une efficacité remarquables.On notera que la jauge de Devil Trigger se manifestera maintenant par son Doppleganger, lui permettant de se dédoubler, tandis que l'autre dédiée au Sin Devil Trigger se traduira par sa complète transformation en démon. Plusieurs coups fatals feront leur apparition - une par arme, dont le célèbre et redoutable Judgment Cut End - ainsi que quelques combos inédits.Devil May Cry 5 Special Edition intègrera également le mode Turbo, accélérant la vitesse de jeu de 20% (c'est beaucoup, croyez-nous) ainsi que le mode Légendaire Chevalier Sombre, décuplant la quantité d'ennemis dans les niveaux. Bien sûr, du ray tracing sera au programme avec une foule de possibilités graphiques, que vous pourrez retrouver ici . La sortie digitale est prévue sur Xbox Series X le 10 novembre et sur PS5 le 19 tandis que les versions boîtes, elles, sont attendues le 3 décembre 2020. On a hâte, oh oui.