Devil May Cry 5 Special Edition : des précisions sur le framerate et la résolution avec et sans ray tracing

Capcom l'a déjà annoncé : via sa Special Edition, Devil May Cry 5 bénéficiera d'un certain nombre d'améliorations sur les consoles next-gen. Qualité visuelle rehaussée, temps de chargement plus courts, 4K, ray tracing, spatialisation du son, exploitation du retour haptique et des gâchettes adaptatives sur la DualSense ; les développeurs ont décidé de mettre le paquet. Dans un récent post sur ResetERA , l'éditeur japonais a décidé d'apporter quelques précisions sur le framerate et la résolution avec et sans RTX :

RAY TRACING ACTIVÉ (PS5, Xbox Series X)

4K 30fps

1080 60fps

RAY TRACING DÉSACTIVÉ (PS5, Xbox Series X)

4K 60fps

Jusqu'à 120fps

Il reste quand même quelques zones d'ombre, comme par exemple les résolutions qui permettront de jouer en 120fps avec le ray tracing désactivé, par exemple. On ignore aussi à quoi il faut s'attendre sur Xbox Series S. Capcom promet des premiers retours dans les semaines à venir ; on devrait donc être rapidement fixé sur le sujet.En attendant, on rappelle que Devil May Cry 5 : Special Edition est attendu pour le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S, et le 19 novembre sur PS5. Le jeu arrivera d'abord dématérialisé, avant d'être proposé en version physique à partir du 1er décembre.