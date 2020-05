Devil May Cry 5 : c'est le jeu le mieux vendu de la saga, voici les nouveaux chiffres

Il y a quelques jours, Capcom dévoilait les chiffres de son excellente année fiscale : c'est simple, l'entreprise a battu son record de bénéfices nets avec 138,3 millions d'euros engrangés du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et compte bien se surpasser encore pour les prochains mois. En attendant l'annonce d'un Resident Evil 8 qui a décidément du mal à se faire discret, la firme d'Osaka vient de mettre à jour les chiffres de ventes de ses différentes franchises dont Devil May Cry, célèbre saga de beat them all démarrée en 2001 et dont le cinquième opus a débarqué l'année dernière après... onze ans d'absence.Heureusement, il s'agit bien d'un retour gagnant pour Dante et Nero puisque l'on apprend que Devil May Cry 5 s'est écoulé à 3,5 millions d'exemplaires, soit 400 000 ventes de plus par rapport à la dernière update : mieux encore, ces statistiques sont arrêtées au 31 mars dernier, ce qui laisse penser que le titre s'est encore bien distribué depuis.D'ailleurs, il paraît bon de souligner que le soft est donc le plus vendu de la série et en un temps record : à titre de comparaison, Devil May Cry 4 avait mis sept ans pour franchir les 3 millions de ventes. Ce dernier s'est toutefois octroyé une Special Edition en 2015 qui, elle aussi, continue de bien se vendre puisque Capcom annonce en avoir vendu 1,5 million au total : alors bien sûr, si l'on compile les chiffres de Devil May Cry 4 et de Devil May Cry 4 Special Edition, ceux-ci restent encore supérieurs à ceux du cinquième chapitre... mais pour combien de temps ?En tout cas, vu que la franchise est désormais remise sur les rails, il est fort probable qu'un nouveau jeu voit le jour prochainement, comme le laissait sous-entendre Capcom il y a quelques mois . Nous, on dit oui. On le crie, même.