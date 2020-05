Capcom : la firme vise un nouveau record de ventes grâce à ses prochains hits encore secrets

138,3 millions d'euros de bénéfices nets, soit 27,1% de plus par rapport à l'année précédente (qui elle, détenait déjà le record). Visiblement loin de l'idée de s'asseoir sur ses lauriers, l'entreprise vient d'annoncer dans un rapport vouloir battre à nouveau ces performances pour l'exercice financier en cours - c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2021 - en visant... 28 millions de ventes. Rien que ça.



Et parmi ces 28 millions, Capcom espère en vendre 10 en provenance de nouveaux jeux : parmi les élus, on espère bien évidemment que le fameux Resident Evil 8, toujours non annoncé, sera de la partie. Pour les 18 millions restants, l'éditeur dit s'appuyer des hits déjà sortis qui continuent de s'écouler généreusement dans le commerce (Monster Hunter World, Devil May Cry 5) ainsi que l'expansion du marché numérique à travers les différentes régions du monde.



Forcément, à part le très probable Resident Evil 8, on se demande bien quels autres titres inédits pourraient débarquer. S'il y a bien le remake de Resident Evil 4 prévu pour 2021, les paris sur une Special Edition de Devil May Cry 5 ou le renouvellement de licences dormantes (Onimusha, Viewtiful Joe, Okami ?) font aussi parler d'eux. Qui vivra verra...





Cette génération a été particulièrement gracieuse pour Capcom qui ne cesse de faire grimper ses statistiques : pour ainsi dire, lors de la dernière année fiscale, la firme vient de battre son record historique avec pas moins de