Resident Evil 8 : d'après un insider, il s'agira de l'épisode le plus macabre de la série

AestheticGamer ne s'était pas exprimé sur Resident Evil 8, un sujet sur lequel il semble extrêmement bien renseigné. Sur Twitter, l'insider a remis une pièce dans la machine en assurant qu'il s'agirait "de l'épisode le plus sombre et le plus macabre de la série". Toujours d'après lui, certains ennemis que nous serons amenés à affronter feront partie des créatures les plus inquiétantes de la licence, et que le jeu ne se contentera pas que d'un antagoniste principal - l'un d'entre eux pourrait s'appeler Alan. Par ailleurs, il confirme que Chris Redfield affichera un nouveau design.





I don't know much on Silent Hill I haven't shared, but its apparently its revealed soon so I'm looking forward to it. I still believe it from what I was shown, but I do have a healthy skeptic in me.



RE8 I'm excited for the reveal, it's by far the darkest & most gruesome RE yet.