Resident Evil 8 : des nouvelles rumeurs sur le scénario du jeu, les fans sont au taquet

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas AestheticGamer qui dévoile aujourd'hui des nouvelles rumeurs sur Resident Evil 8, mais Biohazard Declassified . Si l'on y prête attention, c'est tout simplement parce que les détails avancés par le site ont été en quelque sorte "authentifiés" par l'insider habituel. Tout d'abord, on apprend que le jeu devrait s'appeler Resident Evil : Village, avec une typographie faisant ressortir le "VIII". Le jeu se déroulerait en Europe, un continent où Leon S. Kennedy a déjà eu l'occasion de se rendre dans Resident Evil 4. Doit-on s'attendre à un lien entre les deux épisodes ? Toujours est-il que c'est là-bas qu'Ethan rencontrerait Chris Redfield, provoquant ainsi un flashback.

Le frangin de Claire occuperait une place importante dans le jeu, car les souvenirs d'Ethan seraient nombreux. Pour autant, il ne serait pas le héros auquel Capcom nous a habitués : dans l'un des flashbacks, il ferait même irruption dans la maison d'Ethan, de sa femme (Mia) et de leur bébé, avant de tirer sur eux. Concernant son design - qui avait divisé à l'époque de Resident Evil 7 - il aurait encore été modifié ; plutôt une bonne nouvelle si elle devait être confirmée. Comme toujours, la gestion de l'inventaire serait au coeur du gameplay, les développeurs hésitant manifestement entre l'interface de Resident Evil 7 et celle de Resident Evil 4.





Les hallucinations seraient bel et bien au programme - il n'est pas impossible que les développeurs reprennent des concepts envisagés pour Resident Evil 4, avant d'être finalement laissés de côté - et auraient un impact non seulement sur notre perception du monde, mais aussi sur notre confiance envers les protagonistes. Biohazard Declassified évoque également la fameuse sorcière dont l'origine demeure pour le moment inconnue, mais qui aurait effectivement la faculté de contrôler les insectes à l'instar de Marguerite dans Resident Evil 7, et de se transformer en une nuée de bestioles une fois "vaincue".



Enfin, AestheticGamer a tweeté un message dans lequel il regrette qu'autant d'informations sur Resident Evil 8 fuitent (ce qui, venant de sa part, peut paraître paradoxal), même si des éléments sont toujours susceptibles d'être modifiés. "Je ne suis pas fan des leaks quand elles concernent l'histoire d'un jeu qui n'a pas encore été annoncé", affirme-t-il. Il faut donc croire que les rumeurs visent juste.