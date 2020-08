Monster Hunter World : le point sur les ventes, c'est toujours le plus gros carton de Capcom

Cela fait déjà quelque temps que Monster Hunter World impose son écrasante majorité commerciale au sein du paysage Capcom : pour ainsi dire, il s'agit du jeu le plus vendu de l'éditeur, au-delà même de certains Resident Evil qui, pourtant n'ont à rougir de rien. Tout récemment, la firme d'Osaka vient de mettre à jour les chiffres de ses différents titres et, sans surprise, l'action-RPG continue de s'écouler comme des petits pains.Monster Hunter World vient ainsi de franchir les 16 millions de ventes avec, précisément, 16,1 millions de preneurs à travers le monde. Un succès incontestable, assurément boosté par l'excellente extension Iceborne survenue l'année dernière. Capcom décidera-t-il d'en sortir une seconde afin de prolonger la réussite, ou bien de porter son hit sur PS5 et Xbox Series X ? Après tout, ce sera peut-être les deux. On verra bien.