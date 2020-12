Monster Hunter : le film retiré des salles en Chine après une blague raciste dans le scénario

Sorti au cinéma en Asie le 4 décembre dernier, le film Monster Hunter réalisé par Paul W.S. Anderson et ayant pour tête d'affiche l'actrice Milla Jovovich vient de faire l'objet d'une polémique en Chine. La raison de ce bad buzz ? Un dialogue d'une dizaine de secondes entre les personnages de Josh Elman et Jin Au-Yeung (MC Jin) jugé raciste par le public chinois, qui s'est empressé de partager la séquence (filmée au téléphone) sur les réseaux sociaux. Cet échange de dialogues, massivement relayé sur les réseaux sociaux chinois, ont donc provoqué un tollé, à tel point que le film a été purement et simplement retiré de l'ensemble des salles de Chine, brisant les espoirs des producteurs qui espéraient faire un carton dans le pays.







En effet, l'acteur Jin Au-Yeung fait une réflexion à propos de ses genoux, demandant à son partenaire : "Look at my knees !" (Regarde mes genoux). Le personnage incarné par Josh Helman répond alors : "What kind of knees ?" (Quel genre de genoux ?). Le premier répond : "Chinese" (Chinois). Il s'agit en réalité d'un jeu de mot qui joue sur la sonorité des mots "Knees" et "Chinese") et qui renvoie à une comptine à conotation raciste qu'on retrouve souvent dans les cours de récréation aux Etats-Unis qui a pour but de diminuer le physique des personnes d'origine asiatique, en faisant référence au cliché que chez les Occidentaux, la poitrine des filles serait plus développée. Cette blague raciste fait enchaîner les mots : "Chinese", "Japanese", "Dirty Knees" et "Look at these".



Les esprits se sont encore plus échauffés puisque les sous-titres indiquent une tout autre traduction, faisant davantage office à l'importance de ne jamais poser un genoux à terre, juste par honneur. Les spectateurs chinois y ont perçu une façon mesquine de cacher la vérité. Si l'on doute que le but des producteurs aient été intentionnels, on se demande en revanche comment ces derniers n'ont pas vu venir la polémique lors des sessions de visionnage-test. Monster Hunter doit arriver aux Etats-Unis dans quelques semaines, tandis qu'il faudra attendre février 2021 pour le voir arriver chez nous.