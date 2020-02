Monster Hunter : premières affiches officielles pour le film avec Milla Jovovich

Cela faisait quelque temps que nous n'avions pas entendu parler du fameux film Monster Hunter : réalisé par Paul WS Anderson, qui s'est déjà chargé d'adapter la franchise Resident Evil avec tout le talent/succès que l'on lui connaît, ce long-métrage à gros budget prendra pour héroïne Milla Jovovich avec, en side-kick, Tony Jaa. La trame suivra la confrontation de deux mondes, le nôtre et celui des Monstres, moteurs de la célèbre saga de Capcom.Bref, si le tournage du film a débuté en octobre 2018, la production semble maintenant décidée à montrer de nouveaux éléments officiels encore plus concrets : deux affiches représentant nos deux protagonistes, lourdement armés mais néanmoins sans aucune bébête à affronter. Du moins, pour l'instant.Désormais, on attend patiemment une date de sortie précise, un trailer et, surtout, on croise les doigts pour être agréablement surpris.