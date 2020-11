Monster Hunter World : Milla Jovovich sera jouable dans le jeu, la preuve en vidéo

Avec l'arrivée dans certaines salles du monde entier du film Monster Hunter, Capcom vient d'officialiser son partenariat avec le long-métrage de Paul W.S. Anderson. Ce dernier prendra forme avec l'arrivée du personnage de Milla Jovovich dans le jeu Monster Hunter World Iceborne, qui n'est autre que Artemis. Il s'agira d'une quête spéciale en deux parties, dans laquelle les chasseurs devront affronter le Diablos noir présent dans le film en solo. Ensuite, la difficulté augmentera avec l'affrontement avec Rathalos dans la deuxième partie de la quête. Petite précision néanmoins : ces quêtes ne seront disponibles que pour les joueurs ayant atteint le rang Maître et les joueurs qui finiront la quête pourront récupérer de l'équipement inédit, une armure spéciale, de nouveaux titres, un nouveau background et une pose pour la Carte de Guilde.



De plus, à partir du 27 novembre et pour une durée limitée, tous les joueurs d'Iceborne pourront récupérer un pack d'objets utiles, comme simple bonus de connexion pour célébrer le film à venir.





On a évoqué hier l'arrivée de Milla Jovovich comme perso jouable dans Monster Hunter World Iceborne, mais sachez qu'il y a encore un tout nouveau trailer du film venu de Chine qui prouve que les ref au jeu seront nombreuses.



