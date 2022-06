PS5 : une manette DualSense Pro pour bientôt ? Des insiders font fuiter les premiers détails

Début juin, Sony Interactive Entertainment nous annonçait avoir vendu plus de 20 millions de PS5, après 18 mois d'exploitation. Un chiffre conséquent mais en retard par rapport à la PS4, du fait de la pénurie de composants qui tire les ventes vers le bas. Malgré cela, le constructeur japonais doit avancer et côté hardware, des choses sont visiblement prévues. A en croire Tom Henderson, journaliste freelance et insider à ses heures perdues, Sony Interactive Entertainment serait actuellement en train de travailler sur une nouvelle manette pour sa PS5, une version "Pro" qui se rapprocherait du controller Xbox Elite Series que propose déjà Microsoft depuis quelques années. C'est sur le site Try Hard Guides que Tom Henderson révèle son scoop, précisant qu'il a pu obtenir des photos d'un prototype de cette DualSense Pro, mais qu'il ne publiera pas à la demande de sa source pour éviter de se faire griller dans le milieu. Cette manette, dont le nom de code est "Hunt" chez Sony, serait dotée de fonctionnalités bien connues des manettes dites "pro", avec des sticks analogiques amovibles, des boutons palettes placés à l'arrière de la manette, des trigger-stoprs au niveau des gâchettes adaptatives pour encore plus de sensations, mais aussi des grips qui seront eux aussi amovibles.Côté design, cette DualSense Pro serait assez similaire au modèle de base et des mises à jour pour les manettes seront également prévues pour que l'ensemble puisse profiter de ces nouvelles performances. Toujours selon le journaliste insider, Sony Interactive Entertainment prévoit de révéler cette nouvelle manette "très bientôt". On reste bien évidemment à l'affût.