Resident Evil Infinite Darkness : la série Netflix dévoile son affiche officielle

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la franchise Resident Evil a le vent en poupe : non seulement l'opus Village semble particulièrement prometteur, mais la marque connait actuellement son renouveau au cinéma avec un film reboot prévu pour septembre prochain... et carrément une série Netflix. Cette dernière se nomme Resident Evil Infinite Darkness et s'inscrira pour le coup sous le signe du CGI : les choses semblent ainsi s'accélérer puisqu'une affiche officielle vient tout juste dévoilée, en plus de deux images tirées de cette aventure zombiesque.Néanmoins, nous n'avons toujours aucune date de sortie à se mettre sous la dent : on espère être fixé prochainement car l'air de rien, notre curiosité est toute éveillée. Notons qu'un trailer avait déjà été dévoilé, lequel est justement disponible ci-dessous.