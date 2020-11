PlayStation Now : une nouvelle fournée de jeux pour novembre, parfait pour le confinement

NOUVEAUX JEUX DU PLAYSTATION NOW (NOVEMBRE 2020)

Rage 2

Injustice 2

Kingdom Come : Deliverance (jusqu'au 3 mai 2021)

F1 2020

My Time at Portia

Warhammer Vermintide 2

Alors que Microsoft continue de mettre le paquet sur le Xbox Game Pass, Sony, lui, perpétue le développement du catalogue de son PlayStation Now, et à juste titre : la plateforme héberge désormais des centaines de jeux allant de la PS2 à la PS4, titres PS3 compris, et c'est six nouveaux softs qui font leur arrivée en novembre. Dans le tas, on retrouve quelques sympathiques expériences allant du shoot ultra-bourrin de RAGE 2 aux duels improbables d'Injustice 2, sans oublier l'aventure médiévale Kingdome Come Deliverance... et l'on en passe.On rappelle que l'abonnement au PlayStation Now est toutefois payant : 9,99 euros par mois, 24,99 euros les trois mois ou 59,99 euros l'année (ce qui revient à cinq euros le mois). Pour ce prix, il est même possible de jouer à tous ces titres en cloud gaming depuis ce PC et ça, c'est toujours bon à prendre.