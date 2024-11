Kingdom Come Deliverance : c'est 8 millions de copies vendues, un futur carton pour le 2 ?

Dans quelques mois, Kingdom Come Deliverance 2 arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series près de six ans après un premier épisode qui avait fait sensation. Le studio Warhorse a d'ailleurs décidé de mettre à jour les chiffres de ventes du premier épisode, écoulé à 8 millions d'exemplaires. Un très joli succès qui propulse ce RPG médiéval dans les hautes sphères des jeux vidéo qui comptent. Forcément, la suite est très attendue et sa date de sortie est d'ailleurs toujours fixée au 11 février 2025 et d'ici là, l'équipe de développement donne rendez-vous sur Twitch pour un stream spécial pour donner plus de biscuit sur le jeu, notamment une visite de Kuttenberg, l'une des villes centrales de Kingdom Come Deliverance 2, mais aussi session de questions-réponses. Ça va se passer juste ici : twitch.tv/warhorsestudios