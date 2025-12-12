JeuxActuJeuxActu.com

Clair Obscur Expedition 33 élu GOTY 2025 et fait une razzia de trophées aux Game Awards

Clair Obscur Expedition 33 élu GOTY 2025 et fait une razzia de trophées aux Game Awards

Il aura fallu attendre 2025 pour qu’un jeu français s’impose enfin au sommet de la grand-messe vidéoludique mondiale. En décrochant le Game of the Year aux Game Awards cette année, Clair Obscur Expedition 33 ne signe pas seulement une victoire symbolique pour son studio Sandfall Interactive, il acte presque, à lui seul, l’émergence d’un contre-modèle crédible face aux productions industrielles standardisées qui dominent désormais le marché. Avec 9 récompenses glanées sur 11 nominations, Clair Obscur Expedition 33 s’offre une razzia rarement observée à ce niveau, éclipsant le record détenu par The Last of Us Part 2 qui était reparti avec 6 statuettes en 2020.

• Jeu de l’année
• Meilleur RPG
• Meilleure narration
• Meilleure direction artistique
• Meilleure musique / meilleure bande-son
• Meilleure direction de jeu
• Meilleur premier jeu indépendant
• Meilleur jeu indépendant
• Meilleure performance (Jennifer English)



Mais réduire ce triomphe à un simple « cocorico » serait passer à côté de l’essentiel. Expedition 33 ne gagne pas parce qu’il est français ; il gagne parce qu’il incarne une proposition singulière, presque anachronique dans le paysage actuel. Un RPG au tour par tour assumé, narratif, esthétiquement marqué, qui refuse la fuite en avant technologique pour privilégier la cohérence artistique et la mise en scène du tragique. Dans la foulée, le studio français Sandfall Interactive a annoncé la sortie immédiate de la "Thank You Update", totalement gratuite et qui propose un nouveau contenu narratif, des défis additionnels, et des améliorations techniques. Reste à voir maintenant si Clair Obscur Expedition 33 sera un cs d'école ou s’il restera une exception brillante. Mais son sacre rappelle une chose essentielle : l’innovation ne naît pas toujours des budgets démesurés ou des technologies de pointe, mais d’une vision claire, d’un cadre assumé et d’une confiance retrouvée dans l’intelligence du joueur.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 décembre 2025
6:29


Clair Obscur Expedition 33

Jeu : RPG
Editeur : Sandfall Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

