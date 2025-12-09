Assassin’s Creed Black Flag Resynced : c'est le nom du remake de Black Flag, c'est officiel

JeuxActuJeuxActu.com

Après des mois de spéculations et de fuites plus ou moins officieuses, le remake d'Assassin’s Creed 4 Black Flag fait officiellement son apparition sur le site de classification PEGI. Une validation officielle qui laisse peu de doute : Ubisoft prépare enfin la renaissance de son célèbre opus sur les pirates, sous l'appellation Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Pour les amateurs de la saga, le titre "Resynced" fait sens., puisque l’ADN d’Assassin’s Creed repose sur la notion de synchronisation avec les souvenirs des ancêtres. Dans ce remake, Edward Kenway et son univers historique pourraient donc être revisités avec cette idée de “re-synchronisation” au cœur du gameplay.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

En revanche, le listing PEGI ne révèle pas grand-chose sur les mécaniques et mentionne simplement la présence de violence, de langage grossier, et de microtransactions, mais c’est suffisant pour confirmer que le projet est bien réel et qu’il avance vers une annonce officielle. L’existence du remake avait déjà été corroborée par plusieurs sources, notamment Tom Henderson, insider reconnu chez Ubisoft, qui a évoqué un projet sous le nom de code Obsidian, tandis que l’acteur prêtant sa voix au pirate anglais a fortement laissé entendre que le remake était en développement, avant de se retrouver sous la menace de poursuites judiciaires.

 

Selon les informations qui circulent depuis quelques mois, le remake pourrait s’orienter vers un style plus RPG, s’inspirant des derniers épisodes ambitieux de la saga comme Origins, Odyssey, Valhalla ou Shadows. L’idée serait de moderniser Black Flag tout en conservant son ambiance pirate unique, avec des mécaniques de progression et de personnalisation plus poussées que dans l’original. Le moment exact de la révélation reste incertain, mais d'aucuns parient sur une présentation aux Game Awards 2025, dans la nuit de jeudi à vendredi, mais rien n’est garanti. Ubisoft pourrait également profiter d’une conférence Ubisoft Connect pour dévoiler officiellement le projet et confirmer sa date de sortie, prévue avant le 31 mars 2026 selon les dernières rumeurs.

Assassin s Creed IV : Black Flag


le mardi 9 décembre 2025
