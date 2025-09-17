Assassin's Creed 4 Black Flag : le remake a encore fuité, Ubisoft devrait retirer et ajouter des choses

Sorti en 2013, Assassin’s Creed IV Black Flag reste, pour une partie importante des joueurs, l’un des volets les plus marquants de la licence d’Ubisoft. Entre son univers de piraterie, sa dimension navale novatrice et son héros charismatique Edward Kenway, le jeu figure encore parmi les favoris des fans. C’est donc sans surprise que l’annonce d’un remake suscite de fortes attentes. On sait depuis un moment que Ubisoft planche sur un remake de cet épisode, mais depuis quelques heures, des informations inédites, issues d’enquêtes et de recoupements internes menés par Jeux Vidéo Magazine, permettent aujourd’hui de dresser un premier état des lieux de ce projet encore tenu secret par l’éditeur.









Ubisoft dans une phase de transition

L’éditeur français traverse une période délicate. Le report de Assassin’s Creed Shadows de fin 2024 à mars 2025 a obligé à réorganiser le calendrier de sorties. La stratégie d’Ubisoft repose désormais sur deux axes :





- Des productions majeures, destinées à porter la licence à long terme.

- Des projets intermédiaires, pensés pour maintenir l’intérêt du public entre deux épisodes principaux.





Le remake de Black Flag s’inscrit clairement dans cette deuxième catégorie, avec pour objectif d’occuper le terrain médiatique et commercial en attendant le lancement de titres inédits.









Un développement confié à Ubisoft Singapour

Le chantier est dirigé par Ubisoft Singapour, studio qui avait déjà conçu la partie maritime de l’épisode original et qui a géré le développement tumultueux de Skull & Bones. Cette expertise justifie son rôle central, notamment pour la modernisation des mécaniques navales. Le studio bénéficie du soutien d’autres antennes, dont Ubisoft Bordeaux et Ubisoft Belgrade, qui participent à certaines composantes du projet, tout en travaillant parallèlement sur Assassin’s Creed Shadows et sur du contenu additionnel pour Mirage. Concernant l’avancement, les sources divergent, puisque certaines estiment que la sortie est prévue pour mars 2026, alors que d’autres jugent qu’un report vers la fin 2026 est probable, en raison du travail restant. Un calendrier qui, s’il se confirmait, pourrait avoir des conséquences sur le lancement d’autres projets internes de la franchise.





Principales évolutions prévues

Parmi les éléments donnés par JVM, le remake ne serait pas une simple mise à jour graphique et Ubisoft entend moderniser l’expérience tout en adaptant certains éléments aux standards actuels de la série :





- Suppression des séquences du présent : ces passages, souvent jugés accessoires, seraient retirés, libérant du temps de jeu pour étoffer les séquences historiques.

- Ajout de contenu inédit : plusieurs heures supplémentaires seraient intégrées, possiblement issues de quêtes ou arcs narratifs initialement supprimés lors du développement de 2013.

- Mécaniques RPG : système de loot, statistiques d’armes et d’équipement, inventaire enrichi, dans la lignée des derniers volets (Origins, Odyssey, Valhalla).

- Combat revisité : des affrontements plus proches des opus récents, moins chorégraphiés mais plus orientés vers la progression RPG.

- Exploration fluide : disparition des temps de chargement entre navigation et zones terrestres (La Havane, Kingston, etc.), permettant une immersion continue.

- Carte enrichie : pas d’agrandissement, mais un travail de densification des îles secondaires, auparavant limitées à quelques coffres ou points d’intérêt mineurs.

- Réutilisation d’assets de Skull & Bones : afin de réduire les coûts, certains éléments techniques et visuels issus de ce jeu sont intégrés, sans impact perceptible pour les joueurs.









Nouveau moteur 3D

Le remake reposera sur le moteur Anvil Pipeline, déjà utilisé pour Assassin’s Creed Shadows, qui est on peut le dire l'un des plus beaux jeux de cette génération. Cette évolution garantit une amélioration visuelle et technique significative par rapport au moteur de 2013, tout en s’inscrivant dans la logique de standardisation des outils de développement chez Ubisoft. En revanche, les ambitions techniques ne viseront pas à égaler des projets de remake spectaculaires comme ceux de Resident Evil 2 (Capcom) ou du futur Silent Hill 2 (Konami). Ubisoft opte plutôt pour une réinterprétation modernisée, sans refonte totale de la structure du jeu. En revanche, la suppression des séquences du présent, l’intégration de mécaniques RPG et la révision du système de combat pourraient séduire une nouvelle génération de joueurs, mais également inquiéter les fans attachés à l’esprit original.

Si la fenêtre de sortie visée reste fixée au premier trimestre 2026, un glissement vers la fin de la même année demeure plausible. Dans ce cas, le calendrier global d’Assassin’s Creed serait de nouveau chamboulé, avec des répercussions possibles sur les projets prévus à l’horizon 2027. En attendant une communication officielle, Assassin’s Creed 4 Black Flag Remake cristallise déjà de nombreuses attentes.



