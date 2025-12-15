ARC Raiders : la 2è mise à jour est gratuite et va jeter un grand coup de froid

A peine remis de son trophée du "Meilleur jeu multijoueur de l’année 2025" reçu lors des Game Awards, ARC Raiders pense déjà à la suite et nous propose de découvrir ce qui arrive dès demain, le 16 décembre 2025, entièrement gratuitement. Les maps principales que sont "Ville Enfouie", "Port Spatial", "Terrain d’entraînement" et "Portail Bleu" seront en effet recouvertes de neige et balayées par un blizzard dynamique. Loin de n’être qu’esthétique, cette vague de froid introduit des mécaniques de survie inédites, comme le faitque l’exposition prolongée au froid inflige des dégâts progressifs liés aux engelures, forçant les joueurs à gérer soigneusement leurs objets de soin et à chercher refuge pour éviter une mort lente. Ce nouvel environnement impose du coup une réévaluation complète des stratégies habituelles, notamment en matière d’équipement et de déplacement. Les raids deviennent ainsi des épreuves plus exigeantes, où le terrain lui-même devient un adversaire, ce qui devrait renforcer la dimension immersive du jeu.





Mais ce n'est pas tout, la MAJ "Cold Snap" introduit également deux événements saisonniers majeurs. Le premier se nomme "Flickering Flames", il s'agit d'un parcours de 25 niveaux où endurance et patience sont mises à l’épreuve, avec des récompenses comprenant du loot inédit, des éléments cosmétiques et des Raider Tokens. Le second s'appelle "Project Candleberry Banquet" et il sera question de proposer un objectif collaboratif où les Raiders collectent des Candleberries pour réchauffer les festivités sur Speranza. Ensuite, à partir du 26 décembre prochain, le deuxième "Raider Deck", du nom de "The Goalie", sera ajouté gratuitement à toutes les éditions du jeu. Un deck qui offre une variété d’objets, de récompenses et d’éléments cosmétiques, dont une tenue de hockey inspirée du sport. Et contrairement aux événements temporaires, ce contenu restera accessible de manière permanente. Parallèlement, l’Expedition Project permet une réinitialisation saisonnière des Raiders, ce qui signifie que les joueurs peuvent repartir avec un nouveau personnage tout en conservant certains bonus et récompenses. Ah, ils savent parler aux joueurs, c'est certain.



















