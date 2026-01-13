ARC Raiders : 12 millions de ventes, une hype qui ne faiblit pas, comprendre son succès

JeuxActuJeuxActu.com

Pour ARC Raiders, 2026 commence sur une note particulièrement positive, puisque le jeu d’Embark Studios vient de franchir le cap des 12 millions d’exemplaires vendus (12.4 millions pour être précis), presque 3 mois après sa sortie le 30 octobre 2025. Les estimations récentes précisent que ces chiffres ont été enregistrés sur l’ensemble des plateformes, avec des revenus qui avoisineraient les 350 millions de dollars. À cela s’ajouterait une fréquentation quotidienne estimée à plus de 3 millions de joueurs actifs. Cela signifie surtout que le jeu s’est installé durablement parmi les poids lourds de l’extraction shooter. Un succès qui ne repose pas uniquement sur un lancement spectaculaire, mais sur une progression régulière, alimentée par une communauté de plus en plus engagée, et qui rappelle un peu la trajectoire de Helldivers 2 en 2024.

Pour célébrer ce nouveau cap, Embark Studios a choisi d’offrir un bonus cosmétique à sa communauté : le Gilded Pickaxe Raider Tool, un marteau doré. Tous les joueurs qui se sont connecté au jeu entre son lancement le 30 octobre 2025 et le 13 janvier à 23h59 recevront cet objet lors de la prochaine mise à jour. La suite dépendra désormais de la capacité d’Embark Studios à prolonger cette dynamique sur la durée, mais à ce stade, ARC Raiders semble avoir toutes les cartes en main pour continuer sur cette trajectoire. GG comme on dit.

