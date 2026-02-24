JeuxActuJeuxActu.com

Marvel's Wolverine : il arrivera 2 mois avant GTA 6 et évite la confrontation avec Rockstar Games

Comme ça, sans prévenir et surtout sans trailer spectaculaire ni conférence dédiée, Insomniac Games a choisi la sobriété pour annoncer la date de sortie de Marvel's Wolverine. Un simple message sur les réseaux sociaux pour nous révéler que le jeu arrivera le 15 septembre 2026 sur PS5. Derrière cette simplicité apparente se cache pourtant un choix très stratégique : en annonçant sa sortie à la mi-septembre, le jeu évite de se retrouver dans l’ombre de GTA 6, toujours attendu pour le 19 novembre 2026. Se positionner quelques semaines avant le rouleau compresseur de Rockstar Games n'est autre qu'un move malin, puisque cela permettra de capter toute l’attention du public et des médias avant que la machine GTA ne monopolise l’espace pejdant un bon moment.

Marvel s Wolverine

Côté contenu, on sait évidemment que le jeu sera un gros jeu d’action à la troisième personne, très brutal et violent, et qui va suivre Logan à travers plusieurs lieux emblématiques de l’univers Marvel : le Canada, les rues de Tokyo ou encore les bars interlopes de Madripoor. La structure serait semi-ouverte, dans l’esprit de God of War, avec des zones offrant une certaine liberté d’exploration, comme le suggèrent déjà des séquences où le héros se déplace avec agilité sur les toits. Pour l’instant, les informations restent limitées, mais Insomniac Games a promis davantage de nouvelles au printemps. On patiente sagement.


