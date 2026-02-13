JeuxActuJeuxActu.com

007 First Light : voici le Story Trailer qui sonne comme un Uncharted

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont profité du State of Play pour lever un peu plus le voile sur 007 First Light avec le Story Trailer, qui rappelle à bien des égard la saga Uncharted. L'occasion de rappeler qu'on ne jouera pas un Bond avec de l'XP, mais un agent encore en devenir. Le jeu choisit en effet de mettre en scène un James Bond encore jeune, décrit comme immature et imprudent, parfois même mauvaise influence au sein du MI6. Un parti-pris intéressant, qui permet d’explorer les débuts de l’agent et la manière dont il deviendra le célèbre 007 que l’on connaît à travers les romans de Ian Fleming et leurs nombreuses adaptations. Cela n’empêche pas le personnage de conserver ce qui fait son identité : un charisme naturel, une certaine élégance et une capacité à se sortir des situations les plus périlleuses. L’intrigue conduira les joueurs sur les traces de l’agent 009, dans une mission originale qui les fera voyager aux quatre coins du globe.

Manette en main, 007 First Light semble vouloir mêler action spectaculaire et infiltration plus méthodique. Le trailer met en avant des séquences explosives, des courses-poursuites et des phases plus discrètes, dans un équilibre qui rappelle autant la nervosité d’un Uncharted que l’approche stratégique d’un Hitman — deux références qui parlent d’elles-mêmes. Après quatorze ans d’absence pour James Bond dans le jeu vidéo, depuis le dernier épisode édité par Activision, ce nouveau projet représente un retour particulièrement attendu. Reste désormais à voir si IO Interactive parviendra à livrer une aventure à la hauteur de l’icône. Réponse le 27 mai 2026.

 

 


le vendredi 13 février 2026
