God of War Sons of Sparta : un épisode 2D lancé par surprise sur PS5

Le State of Play s’est conclu sur une annonce qui a surpris tout le monde : God of War Sons of Sparta, un nouveau jeu de la célèbre franchise, mais avec une approche totalement différente, et surtout est disponible dès maintenant sur PS5. Développé par Mega Cat Studios en collaboration avec Santa Monica Studio, ce nouvel épisode prend la forme d’un jeu d’action-plateforme en 2D, avec une approche clairement orientée metroidvania. Un choix audacieux pour une licence habituée aux grandes fresques cinématographiques en 3D. Ce God of War Sons of Sparta nous ramène aux jeunes années de Kratos, bien avant les événements des opus modernes et qu'il ne devienne ce demi-dieu sanguinaire. L’histoire, considérée comme canon, explore son éducation spartiate et sa relation avec son frère Deimos. Le scénario a été écrit par l’équipe narrative derrière God of War et God of War Ragnarök, ce qui garantit une certaine continuité dans le ton et la profondeur émotionnelle. Autre détail marquant, c'est le retour de l'acteur TC Carson, la voix originale de Kratos, qui reprend ici son rôle pour narrer l’aventure. Une manière de reconnecter directement avec l’ère grecque de la saga.









Côté gameplay, le jeu abandonne les armes iconiques des épisodes récents pour se concentrer sur l’équipement spartiate classique : lance et bouclier. Kratos devra maîtriser différentes techniques et récupérer les « Dons d’Olympe », des artefacts divins permettant de débloquer de nouvelles capacités. Fidèle au genre metroidvania, la progression passera par l’exploration, l’acquisition de pouvoirs et le déblocage de nouvelles zones. Le bestiaire promet également de faire honneur à la mythologie grecque, avec le retour de créatures emblématiques réinterprétées en pixel art, aux côtés de nouveaux monstres inspirés de légendes antiques. A noter que le jeu bénéficie aussi d’animations réalisées à la main, ce qui donne une identité rétro assumée.





Disponible uniquement sur PS5 pour le moment, God of War Sons of Sparta est proposé à 29,99€. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes inéressé.