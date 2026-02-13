Project Windless : un Action-RPG open world où l'on incarne un poulet-guerrier !

Le State of Play de cette nuit a été on ne peut plus copieux, et parmi les titres qui ont chauffé notre cafetière, il y a un certain Project Windless, un titre annoncé en 2022 par Krafton déjà à l'époque, mais qui avait une autre direction. Cette fois-ci, on a eu droit à une grosse vidéo de gameplay et pas mal d'explications. Derrière ce nom encore provisoire, on distingue déjà cette envie d'adapter les romans coréens "L'Oiseau qui boit les larmes", en proposant une grande fresque fantasy solo, ancrée dans un univers riche, bien connu de la littérature coréenne, avec des batailles à très grande échelle, le tout servi dans un open world. D'ailleurs, on apprend que plutôt que d’adapter directement les romans, Project Windless choisit de situer son récit 1 500 ans avant les événements connus. Ce choix n’est pas anodin, car il permet au studio de s’affranchir des contraintes d’une adaptation fidèle tout en capitalisant sur la profondeur de l’univers d’origine. C’est une manière de créer un point d’entrée accessible aux nouveaux joueurs, tout en enrichissant le lore pour les lecteurs de la saga.









L’univers de Project Windless repose sur quatre races intelligentes — Humains, Rekons, Nhaga et Tokkebi — dont les visions du monde et les tensions internes semblent constituer l’un des moteurs narratifs du jeu, avec pour fond des conflits qui dépassent le simple affrontement binaire entre bien et mal. Le joueur incarne le Hero King, cet espèce de poulet géant qui est en réalité un guerrier issu de la race des Rekons, des oiseaux anthropomorphes doté d'une force incroyable et capable de renverser le cours d’une bataille à lui seul. D'ailleurs, l'un des piliers du jeu repose sur la “Mass Technology”, un outil technologique qui est capable d'afficher des milliers de soldats en temps réel sur le champs de bataille.



« Dès le début du projet, nous nous sommes demandé ce que cela signifiait réellement d'incarner un personnage légendaire dans un monde fantasy », a déclaré Patrik Méthé, directeur du studio KRAFTON Montréal et directeur créatif. « Pour nous, cela impliquait de donner aux joueurs un réel pouvoir d'action, non seulement au combat, mais aussi dans le déroulement des guerres, la formation des alliances et l'écriture de l'histoire. Project Windless repose sur l'idée que la légende n'est pas quelque chose que l'on observe, mais quelque chose que l'on crée activement à travers le jeu. »





Autre élément notable : Project Windless est annoncé comme une expérience solo premium, sans composante multijoueur ni modèle live service, et dans un contexte où de nombreux projets AAA adoptent des logiques de contenu évolutif, ce choix témoigne d’une volonté de privilégier l'expérience solo sans nuisance supplémentaire. A noter aussi que le développement est assuré par KRAFTON Montréal, en collaboration étroite avec les équipes de Pangyo en Corée du Sud, qui chapeaute le projet. L'idée pour l'éditeur, c'est de profiter d'une histoire peu connue de l'Occident et de profiter du savoir-faire des studios habitués aux AAA internationaux. Si cet équilibre est maîtrisé, Project Windless pourrait se distinguer par une identité propre, loin des codes fantasy plus conventionnels dominants sur le marché occidental.

On attend maintenant le titre définitif de ce jeu et sa date de sortie.



























